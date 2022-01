Udinese | domani visite per Pablo Marì

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Mancano solo lemediche per l'ufficializzazione del trasferimento all', dall'Arsenal, di. I controlli - apprende l'ANSA da fonti qualificate della società - sono previsti ...

DiMarzio : #Calciomercato | #SerieA, domani le visite mediche di #PabloMari con l'@Udinese_1896 - juventusfc : ?? Allegri: «Per la gara di domani contro l'Udinese sicuramente ci saranno dei cambi perché abbiamo giocato tante pa… - juventusfc : ?? Allegri: «Pellegrini sta bene e contro l'Udinese potrebbe giocare dall'inizio, ma valuteremo nel corso della gior…

...solo le visite mediche per l'ufficializzazione del trasferimento all', dall'Arsenal, di Pablo Marì. I controlli - apprende l'ANSA da fonti qualificate della società - sono previstia ...Si cominciacon Lazio -e Juventus - Sampdoria. I biancocelesti ritrovano all'Olimpico i bianconeri friulani dopo il pazzo incontro del 2 dicembre scorso, fissato sul 4 - 4 con il gol ...Il tecnico bianconero ha parlato alla vigilia degli ottavi contro la Sampdoria: Devo decidere chi far giocare in difesa.Tutto fatto per l’arrivo di Pablo Marì. Il difensore sosterrà nella giornata di martedì le visite mediche a Roma, che precederanno la firma con l’Udinese e l’inizio della sua nuova avventura italiana.