Tali e quali, Cristiano Malgioglio senza mezzi termini: “Io non …” (Di lunedì 17 gennaio 2022) Cristiano Malgioglio sappiamo essere un noto personaggio televisivo iTaliano e molto ricercato soprattutto in questi ultimi anni. Ha preso parte a diverse trasmissioni televisive, è stato uno dei concorrenti ufficiali del Grande fratello vip. Quest’anno lo abbiamo visto tra i giudici di Tale e quale show ed anche di Tali e quali, trasmissioni condotte da Carlo Conti. Cristiano è stato al fianco di altri personaggi noti come Loretta Goggi e Giorgio Panariello ed è stato molto amato dal pubblico iTaliano. Nel corso di un’intervista rilasciato a Gente, sembra che Cristiano abbia parlato di questo ruolo e di questa esperienza che per lui è stata molto gratificante. Ma cosa ha dichiarato? Cristiano Malgioglio la ... Leggi su cityroma (Di lunedì 17 gennaio 2022)sappiamo essere un noto personaggio televisivo iano e molto ricercato soprattutto in questi ultimi anni. Ha preso parte a diverse trasmissioni televisive, è stato uno dei concorrenti ufficiali del Grande fratello vip. Quest’anno lo abbiamo visto tra i giudici di Tale e quale show ed anche di, trasmissioni condotte da Carlo Conti.è stato al fianco di altri personaggi noti come Loretta Goggi e Giorgio Panariello ed è stato molto amato dal pubblico iano. Nel corso di un’intervista rilasciato a Gente, sembra cheabbia parlato di questo ruolo e di questa esperienza che per lui è stata molto gratificante. Ma cosa ha dichiarato?la ...

Advertising

sosempreFolle : RT @DonFabrizioC: Ci sono “persone” che,dopo aver ricevuto amore e affetto, pensando -per questo- di trovarsi in una posizione di “superior… - carmen_distaso : RT @lageloni: Invece di continuare a insolentire chi nel 2013 fece “errori” che divennero tali solo a causa della sua slealtà, Renzi potreb… - DonFabrizioC : Ci sono “persone” che,dopo aver ricevuto amore e affetto, pensando -per questo- di trovarsi in una posizione di “su… - chrysopea : @Loredana_Dana75 @Smile_Isa7 amore non darci peso, sono tali e quali alla loro protetta - rafelez : RT @lageloni: Invece di continuare a insolentire chi nel 2013 fece “errori” che divennero tali solo a causa della sua slealtà, Renzi potreb… -