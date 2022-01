Talco | 14 usi alternativi che non conosci e di cui non potrai più a farne a meno!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Il, quella polverina dal profumo inconfondibile, fresco e delicato, non è soltanto un prodotto destinato alla cura dell’infanzia, ma anche un vero e proprio jolly in casa, versatile e utile a risolvere piccoli e grandi inconvenienti. Curiose di scoprire tutti vantaggi che porterà nelle vostre vite? Allora iniziamo! 1. Ilcontro gli insetti! Ilè un efficace repellente di formiche e altri insetti infestanti. Spargetene un leggero strato intorno ai vetri, nelle crepe e negli anfratti da cui normalmente si insinuano, appurerete che i piccoli parassiti non possono attraversare la polvere!!! Provate a portarlo con voi anche durante i picnic sui prati, sarete al riparo da queste bestioline grazie ad un prodotto sicuro ed economico! 2. Sgrassa i tessuti. Utilizzate ilse vi macchiate con grasso o ...