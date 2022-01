Svizzera - Un cantone sospende gli incentivi per le ibride plug-in (Di lunedì 17 gennaio 2022) incentivi alle ibride plug-in? La Svizzera ci ripensa e, forse, non sarà l'unica a farlo. Uno studio della società Impact Living, commissionato dal Canton Vallese (confinante con Italia e Francia) con lo scopo di verificare l'impatto ambientale dei diversi tipi di propulsione delle auto, ha messo sotto accusa le ibride alla spina, le cui emissioni sarebbero "da due a tre volte superiori" a quelle misurate nei cicli di omologazione. Cicli che, com'è noto, vengono quantificati partendo da una batteria completamente carica, una condizione che non può sempre verificarsi nella realtà. In ogni caso, secondo gli estensori della ricerca, anche ripristinando quotidianamente la batteria - pratica indispensabile se si vogliono sfruttare a fondo le caratteristiche di questi powertrain - le emissioni delle ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 17 gennaio 2022)alle-in? Laci ripensa e, forse, non sarà l'unica a farlo. Uno studio della società Impact Living, commissionato dal Canton Vallese (confinante con Italia e Francia) con lo scopo di verificare l'impatto ambientale dei diversi tipi di propulsione delle auto, ha messo sotto accusa lealla spina, le cui emissioni sarebbero "da due a tre volte superiori" a quelle misurate nei cicli di omologazione. Cicli che, com'è noto, vengono quantificati partendo da una batteria completamente carica, una condizione che non può sempre verificarsi nella realtà. In ogni caso, secondo gli estensori della ricerca, anche ripristinando quotidianamente la batteria - pratica indispensabile se si vogliono sfruttare a fondo le caratteristiche di questi powertrain - le emissioni delle ...

