Suppletive di Roma, D'Elia del Pd vince col 59,4% dei voti (Di lunedì 17 gennaio 2022) Cecilia D'Elia del Pd ha vinto le elezioni Suppletive di Roma centro con il 59,43% dei consensi, conquistando il seggio alla Camera dei deputati lasciato libero da Roberto Gualtieri, ora sindaco della ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 17 gennaio 2022) Cecilia D'del Pd ha vinto le elezionidicentro con il 59,43% dei consensi, conquistando il seggio alla Camera dei deputati lasciato libero da Roberto Gualtieri, ora sindaco della ...

Advertising

ItaliaViva : #Suppletive a Roma. A scrutinio ancora non ultimato siamo sopra il 14%. E grazie a @valerio_casini per averci messo… - Ettore_Rosato : I primi dati, nonostante la bassa affluenza, segnano un risultato straordinario per @ItaliaViva nelle #suppletive d… - TeresaBellanova : Nonostante la bassa affluenza @ItaliaViva segna un risultato straordinario nelle suppletive di Roma raggiungendo un… - sulsitodisimone : Elezioni suppletive Roma, vince candidata Pd Cecilia D'Elia - beat_oven : RT @DomiziLa: COMPLIMENTI a @valerio_casini x il successo ottenuto in queste suppletive a Roma?????? CONDOGLIANZE a tutti i #Travagliati - #… -