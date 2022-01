Quirinale, secondo voi alla fine verrà eletto un presidente di area Pd? (Di lunedì 17 gennaio 2022) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No","index":1} Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 gennaio 2022) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No","index":1}

Advertising

ricpuglisi : Secondo te non partecipare alle prime tre votazioni per il Quirinale è segno di forza o debolezza? - welikeduel : Non una donna a caso, ma un elenco di possibili candidate alla Presidenza della Repubblica secondo #SerenaDandini,… - rassegnally : #Quirinale Mentre continua il braccio di ferro su #Berlusconi, per @DomaniGiornale l’asse che può trovare la via al… - carseri : RT @blek57: Secondo alcuni organi di stampa la carta segreta di Renzi per il Quirinale sarebbe Gentiloni: qualcuno sa indicarmi un solo mot… - fisco24_info : Quirinale: Bettini, due strade possibili per il Colle: Due strade sono possibili in vista del Quirinale secondo il… -