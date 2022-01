Quirinale, Mannheimer: “Franchi tiratori? Li vedo nel M5S. E nel Misto voti in libertà” (Di lunedì 17 gennaio 2022) Elezioni per il Quirinale? “I Franchi tiratori non sono al centro di ricerche specifiche, ma a naso direi che chi presenta la maggior possibilità di dare voce a voti in libertà è il movimento Cinque Stelle, insieme al Misto, altro gruppo di cui abbiamo poche certezze, i cui voti sono in libertà totale”. Lo dice all’AdnKronos il sondaggista Renato Mannheimer, che prova a ‘mappare’ i possibili voti dissidenti che potrebbero essere al centro dell’elezione del prossimo capo dello Stato, al via da lunedì prossimo. “Una certa quota – aggiunge – ci potrebbe essere anche nel partito democratico” soprattutto “per il motivo che verso Draghi, uno dei possibili competitors, il partito di Letta è contraddittorio”. Più allineati ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 17 gennaio 2022) Elezioni per il? “Inon sono al centro di ricerche specifiche, ma a naso direi che chi presenta la maggior possibilità di dare voce ainè il movimento Cinque Stelle, insieme al, altro gruppo di cui abbiamo poche certezze, i cuisono intotale”. Lo dice all’AdnKronos il sondaggista Renato, che prova a ‘mappare’ i possibilidissidenti che potrebbero essere al centro dell’elezione del prossimo capo dello Stato, al via da lunedì prossimo. “Una certa quota – aggiunge – ci potrebbe essere anche nel partito democratico” soprattutto “per il motivo che verso Draghi, uno dei possibili competitors, il partito di Letta è contraddittorio”. Più allineati ...

