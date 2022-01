Primo scossone francese sul Patto Ue, si spaccano i Frugali (Di lunedì 17 gennaio 2022) Prima discussione sul futuro del Patto di stabilità in Eurogruppo, Primo scossone: si spacca il fronte dei Frugali. L’Olanda, capofila dell’opposizione al Next Generation Eu nel 2020, ora è disponibile a discutere, accogliendo di fatto l’appello di Italia, Francia e gli Stati più in difficoltà a rivedere la governance fiscale dell’Ue sospesa per covid. Obiettivo: non ammazzare la crescita in nome della riduzione del debito. Germania e Austria invece insistono sulla necessità di ripristinare le vecchie regole, quando nel 2023 terminerà la sospensione del Patto di stabilità. Siamo agli inizi del dibattito tra gli Stati membri, una decisione finale non verrà presa prima di giugno, di certo dopo le presidenziali francesi di aprile. Il quadro per ora sembra ancora muro contro muro tra nord e sud, ma ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 17 gennaio 2022) Prima discussione sul futuro deldi stabilità in Eurogruppo,: si spacca il fronte dei. L’Olanda, capofila dell’opposizione al Next Generation Eu nel 2020, ora è disponibile a discutere, accogliendo di fatto l’appello di Italia, Francia e gli Stati più in difficoltà a rivedere la governance fiscale dell’Ue sospesa per covid. Obiettivo: non ammazzare la crescita in nome della riduzione del debito. Germania e Austria invece insistono sulla necessità di ripristinare le vecchie regole, quando nel 2023 terminerà la sospensione deldi stabilità. Siamo agli inizi del dibattito tra gli Stati membri, una decisione finale non verrà presa prima di giugno, di certo dopo le presidenziali francesi di aprile. Il quadro per ora sembra ancora muro contro muro tra nord e sud, ma ...

