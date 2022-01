Nathalie Caldonazzo | “Alex Belli è un malato di mente” Lui replica subito

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Da quando è entrata nella casa del Grande Fratello Vip Delia Duran è riuscita ad attirare la curiosità un po’ di tutti e, immancabil, il pensiero al comportamento dicon Soleil Sorge è sempre presente per tutti. Ma oggi l’ultima preferita dal televoto non si è proprio contenuta. Riunita in cucina per preparare il pranzo,se la prende consenza freni. Ecco le parole dell’attrice: “È un narcisista patologico covert. È undi. È pericoloso per la donna. Urla poi, che c***o urli?! Quando urlano è perché vengono smascherato. Poi se ci fai caso è sempre sopra le righe, è come l’esorcista se gli butti l’acqua santa. Con gli uomini così vince chi fugge”....