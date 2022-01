Napoli, accordo con Mandava: arriverà a luglio a costo zero (Di lunedì 17 gennaio 2022) La SSC Napoli ha praticamente raggiunto l’accordo con un altro giocatore, il terzino Reinildo Mandava, il quale ha accettato le economiche proposte da parte della società del presidente Aurelio De Laurentiis. Tuttavia, il giocatore non può diventare ufficialmente del club azzurro fino al prossimo luglio dal momento che risulta essere tesserato come extracomunitario. Con l’arrivo L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 17 gennaio 2022) La SSCha praticamente raggiunto l’con un altro giocatore, il terzino Reinildo, il quale ha accettato le economiche proposte da parte della società del presidente Aurelio De Laurentiis. Tuttavia, il giocatore non può diventare ufficialmente del club azzurro fino al prossimodal momento che risulta essere tesserato come extracomunitario. Con l’arrivo L'articolo

