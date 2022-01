Messina, De Luca si è dimesso da sindaco dopo la protestata per l'obbligo di Super Green pass per attraversare lo stretto (Di martedì 18 gennaio 2022) Cateno De Luca si è dimesso da sindaco di Messina. Questa mattina ha presentato una lettera che comunica la sua scelta, indirizzata al segretario generale e al presidente del Consiglio... Leggi su ilmattino (Di martedì 18 gennaio 2022) Cateno Desi èdadi. Questa mattina ha presentato una lettera che comunica la sua scelta, indirizzata al segretario generale e al presidente del Consiglio...

Advertising

Corriere : Green pass per attraversare lo Stretto, si dimette il sindaco di Messina (accampato al porto) - borghi_claudio : Se la sciocchezza è talmente grande che deve arrivare la magistratura... Fabio Messina bloccato allo Stretto perch… - GuidoDeMartini : ??FINALMENTE HA VINTO E TORNA A CASA! ??BLOCCATO allo Stretto perché senza SGP, IL TRIBUNALE LO AUTORIZZA A SALIRE SU… - anna30048679 : RT @gianluca826: Sindaco Messina Cateno De Luca occupa molo per protesta contro Super green pass. Il sindaco ha passato la notte in una ten… - valezuppina : RT @gianluca826: Sindaco Messina Cateno De Luca occupa molo per protesta contro Super green pass. Il sindaco ha passato la notte in una ten… -