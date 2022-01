Mancini segna di tacco in Parma-Lazio – 17 gennaio 1999 – VIDEO (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il 17 gennaio 1999 Roberto Mancini segna il meraviglioso gol di tacco nel match tra Parma e Lazio Era la Lazio che l’anno seguente avrebbe vinto lo Scudetto, ma che intanto si accingeva a portare a casa una Coppa delle Coppe e una Supercoppa italiana. I biancocelesti del tecnico svedese Eriksson correvano insidiando persino il Milan di Zaccheroni alla conquista del suo sedicesimo titolo, una squadra che annoverava campioni del calibro di Weah, Boban, Albertini e Maldini. Nella Lazio che volgeva verso il nuovo millennio militavano talenti destinati a fare grandi cose a livello di club. I nomi di Nesta, Nedved, Stankovic, Vieri, Mihajlovic e Mancini riecheggiano ancora oggi avvolti da un alone che sa di ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il 17Robertoil meraviglioso gol dinel match traEra lache l’anno seguente avrebbe vinto lo Scudetto, ma che intanto si accingeva a portare a casa una Coppa delle Coppe e una Supercoppa italiana. I biancocelesti del tecnico svedese Eriksson correvano insidiando persino il Milan di Zaccheroni alla conquista del suo sedicesimo titolo, una squadra che annoverava campioni del calibro di Weah, Boban, Albertini e Maldini. Nellache volgeva verso il nuovo millennio militavano talenti destinati a fare grandi cose a livello di club. I nomi di Nesta, Nedved, Stankovic, Vieri, Mihajlovic eriecheggiano ancora oggi avvolti da un alone che sa di ...

