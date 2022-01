Lazio, prestiti a tasso zero fino a 50.000 euro per pmi e partite Iva (Di lunedì 17 gennaio 2022) ROMA – “Per le Piccole Medie Imprese e le partite Iva della nostra regione mettiamo in campo altri 16 milioni di euro del Fondo Rotativo. Una possibilità di ottenere presiti a tasso zero da 10mila a 50mila euro, restituibili in un periodo tra 12 e 60 mesi. Per lo sviluppo, la crescita e il sostegno del nostro tessuto economico”. Così il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, a proposito dei prestiti a tasso zero fino a 50.000 euro per pmi e partite Iva previsti dalla Regione per i professionisti. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di lunedì 17 gennaio 2022) ROMA – “Per le Piccole Medie Imprese e leIva della nostra regione mettiamo in campo altri 16 milioni didel Fondo Rotativo. Una possibilità di ottenere presiti ada 10mila a 50mila, restituibili in un periodo tra 12 e 60 mesi. Per lo sviluppo, la crescita e il sostegno del nostro tessuto economico”. Così il governatore del, Nicola Zingaretti, a proposito deia 50.000per pmi eIva previsti dalla Regione per i professionisti. L'articolo L'Opinionista.

