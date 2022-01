Advertising

Corriere : Le parole dello staff di David Sassoli a poche ore dalla sua scomparsa - EU_Commission : Le bandiere dell'UE sono abbassate a mezz'asta in memoria di David Sassoli, stimato presidente del Parlamento europ… - Palazzo_Chigi : Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, esprime cordoglio per la morte di David #Sassoli: uomo delle istituzioni… - Insieme_Vigezzo : David Sassoli, da conduttore del tg1, ha condiviso la quotidiana intimità di tanti italiani che, divisi tra notizie… - pedro_vikinger : RT @RaiUno: Ci ha lasciato, nella notte, David Sassoli, Presidente del Parlamento europeo: 'La sua scomparsa mi addolora profondamente' le… -

Ultime Notizie dalla rete : scomparsa David

LadiSassoli ha lasciato tutti attoniti, la sua è stata una morte ingiusta e inaspettata. L'ondata di commozione online è stata potentissima, e ha testimoniato quanto le persone fossero ...LadiBowie ha lasciato un vuoto indelebile in tutti i suoi fan, che lo hanno amato per la grinta che lui sapeva mettere in tutti i suoi brani. Una caratteristica evidente anche negli ...La scomparsa di David Sassoli ha lasciato tutti attoniti, la sua è stata una morte ingiusta e inaspettata. L'ondata di commozione online è stata potentissima, e ha testimoniato quanto le ...2' di lettura 17/01/2022 - A questo periodo di sofferenze, si è aggiunta la scomparsa improvvisa di David Sassoli, Presidente del Parlamento europeo, giornalista del Tg1, compagno di partito, soprattu ...