La fidanzata non sopportava i figli di lui e l'uomo li butta dal balcone: decisa dura condanna per la coppia (Di lunedì 17 gennaio 2022) Un fatto di cronaca ha sconvolto in queste ore la Cina, paese dove Zhang Bo ha spinto i suoi figli di uno e due anni dal balcone della propria abitazione, posta al quindicesimo piano della palazzina. I fatti risalgono al 2 novembre 2020 ma la sentenza è arrivata in queste ore e il Daily Mail ha colto l'occasione per ricostruire i dettagli della terribile vicenda, riuscendo anche a contattare l'ex moglie dell'uomo, in queste ore condannato a morte. Tragedia in Cina, la fidanzata era gelosa dei figli Secondo la ricostruzione degli eventi, Zhang Bo, di 27 anni, aveva iniziato una relazione con Ye Chengchen ancor prima del divorzio dalla moglie. Stando al racconto fatto dall'ex moglie dell'uomo al Daily Mail, la ragazza avrebbe iniziato subito a manifestare rabbia ...

