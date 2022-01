Il vero kingmaker è il caos (Di lunedì 17 gennaio 2022) È chiaro che la domanda è una sola: quale e quando sarà il “piano b”. E se Silvio Berlusconi ripete che “non c’è, c’è solo un piano a”, è anche vero che, per la prima volta, ad Arcore, hanno registrato il dubbio “perché sente che, se cade in Aula, a quel punto gli sfugge di mano”. Forse anche perché le parole di Salvini alludono, neanche tanto implicitamente, proprio al “piano b”. In quel “la Lega farà una proposta convincente la prossima settimana” non è difficile vedere che l’attuale di proposta non è convincente. E a poco valgono le rassicurazioni affidate agli spin e al messaggio di una “lunga e cordiale telefonata” tra i due. Anche le creature sanno che la cordialità vera si pratica, non si ostenta, e si ostenta quando c’è sospetto. Diciamola tutta: questa storia dei numeri, da verificare in un vertice giovedì, su cui tutti sono a lavoro, è una evidente ammuina. ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 17 gennaio 2022) È chiaro che la domanda è una sola: quale e quando sarà il “piano b”. E se Silvio Berlusconi ripete che “non c’è, c’è solo un piano a”, è ancheche, per la prima volta, ad Arcore, hanno registrato il dubbio “perché sente che, se cade in Aula, a quel punto gli sfugge di mano”. Forse anche perché le parole di Salvini alludono, neanche tanto implicitamente, proprio al “piano b”. In quel “la Lega farà una proposta convincente la prossima settimana” non è difficile vedere che l’attuale di proposta non è convincente. E a poco valgono le rassicurazioni affidate agli spin e al messaggio di una “lunga e cordiale telefonata” tra i due. Anche le creature sanno che la cordialità vera si pratica, non si ostenta, e si ostenta quando c’è sospetto. Diciamola tutta: questa storia dei numeri, da verificare in un vertice giovedì, su cui tutti sono a lavoro, è una evidente ammuina. ...

