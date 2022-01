Il kit CoronaMeltVAR Real-Time PCR di Menarini Diagnostics rileva la variante Omicron di SARS CoV-2

(Di lunedì 17 gennaio 2022) FIRENZE, Italia, 17 gennaio 2022 /PRNewswire/La nuovasi sta diffondendo rapidamente provocando un aumento delle infezioni a una velocità senza precedenti. Il 28 novembre, l'OMS ha ufficialmente raccomandato di utilizzare kit dimentoPCR in grado di identificare sospetti positivigià al momento del test di positività. Supportando questa raccomandazione,offre, un kit CE-IVDPCR, basato sull'analisi del fluorocromo intercalante e della curva di melting, in grado dire campioni positivi con elevata sensibilità, attraverso l'amplificazione di due target, entrambi compatibili con tutte le varianti e con la forma wild ...

