GF Vip, Sonia Bruganelli dà un consiglio a Soleil Sorge: “Vattene” (Di lunedì 17 gennaio 2022) In una recente diretta Instagram, Sonia Bruganelli ha parlato delle dinamiche nella Casa del Grande Fratello Vip 6 e dell’entrata di Delia Duran. A tal proposito, l’opinionista ha dato un consiglio a Soleil Sorge, che palesemente è la sua preferita. “Sapete cosa fare io se fossi in Soleil?” ha dichiarato Sonia, “me ne andrei, lascerei la Casa e una volta fuori mi vivrei la mia storia con Alex”. Così facendo, ha aggiunto la moglie di Paolo Bonolis, Delia rimarrebbe dentro come tanto desidera e non potrebbe neanche più controllare il marito e la sua rivale. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip, primi screzi tra Katia, Manila e Soleil: il motivo Il sodalizio tra Soleil Sorge, Manila Nazzaro e Katia ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 17 gennaio 2022) In una recente diretta Instagram,ha parlato delle dinamiche nella Casa del Grande Fratello Vip 6 e dell’entrata di Delia Duran. A tal proposito, l’opinionista ha dato un, che palesemente è la sua preferita. “Sapete cosa fare io se fossi in?” ha dichiarato, “me ne andrei, lascerei la Casa e una volta fuori mi vivrei la mia storia con Alex”. Così facendo, ha aggiunto la moglie di Paolo Bonolis, Delia rimarrebbe dentro come tanto desidera e non potrebbe neanche più controllare il marito e la sua rivale. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip, primi screzi tra Katia, Manila e: il motivo Il sodalizio tra, Manila Nazzaro e Katia ...

