Favoreggiamento immigrazione clandestina, 4 arresti a Agrigento (Di lunedì 17 gennaio 2022) Associazione a delinquere e Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Per questo la Guardia di Finanza di Agrigento ha notificato 4 provvedimenti restrittivi emessi dal Gip di Palermo. In carcere è finito il ragioniere agrigentino Nicolò Vancheri, detto Massimo, 54 anni e due cittadini senegalesi, stabilmente residenti in Agrigento, Thierno Moutaga Fall, 43 anni e Papa Ndayae (detto Papi), 67 anni. Una quarta persona, l'imprenditore Salvatore Randisi, 35 anni, anch'egli agrigentino, è stato invece sottoposto agli arresti domiciliari con obbligo di braccialetto elettronico.Secondo l'ipotesi accusatoria i quattro si sarebbero associati tra loro allo scopo di favorire la permanenza illegale sul territorio nazionale di soggetti extracomunitari richiedenti il permesso di soggiorno, ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 17 gennaio 2022) Associazione a delinquere edell'. Per questo la Guardia di Finanza diha notificato 4 provvedimenti restrittivi emessi dal Gip di Palermo. In carcere è finito il ragioniere agrigentino Nicolò Vancheri, detto Massimo, 54 anni e due cittadini senegalesi, stabilmente residenti in, Thierno Moutaga Fall, 43 anni e Papa Ndayae (detto Papi), 67 anni. Una quarta persona, l'imprenditore Salvatore Randisi, 35 anni, anch'egli agrigentino, è stato invece sottoposto aglidomiciliari con obbligo di braccialetto elettronico.Secondo l'ipotesi accusatoria i quattro si sarebbero associati tra loro allo scopo di favorire la permanenza illegale sul territorio nazionale di soggetti extracomunitari richiedenti il permesso di soggiorno, ...

paolaokaasan : RT @carettamc11: 4 arresti ad #Agrigento per associazione a delinquere e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina per ottenere illegal… - FratellidItalia : RT @carettamc11: 4 arresti ad #Agrigento per associazione a delinquere e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina per ottenere illegal… - carettamc11 : 4 arresti ad #Agrigento per associazione a delinquere e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina per ottenere… - comunicalonews : 'Grazie all'ottimo lavoro della Guardia di Finanza di Agrigento, si e' scoperta una presunta 'cricca del permesso d… - luigiasero : Gdf, 4 arresti ad Agrigento per favoreggiamento immigrazione clandestina -