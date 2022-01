È tempo di operetta | mercoledì 19 gennaio a Udine

Leggi su udine20

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Atmosfere spumeggianti, intrecci amorosi, melodie danzanti: ritorna al Teatro Nuovo Giovanni da, con il suo fascino intramontabile, la sempreverde. L’appuntamento è per tutti gli appassionati192022 (inizio ore 20.45) con Boccaccio, nel nuovo allestimento della Compagnia Teatro Musica Novecento, ospite sempre molto apprezzata del palcoscenico friulano. Scritta nel 1879 su libretto di Camillo Walzel e Richard Genée da Franz von Suppé, Boccaccio è, come intuibile, un’ispirata all’autore del Decamerone, capolavoro ambientato durante il “ritiro” di una amena comunità isolata da un’epidemia. Invito a nozze per la fantasia di von Suppé, la cui vena mediterranea e donizettiana – il musicista era nato a Spalato nel 1819 – si sposa con l’atmosfera inconfondibile ...