Corea del Nord, lancio di due missili a corto raggio: è la terza volta nel mese (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il 15 gennaio la Corea del Nord ha autorizzato il lancio di due missili sospetti a corto raggio verso est dall’aeroporto Sunan di Pyongyang, capitale del Paese. Individuati dalla Difesa sudCoreana, si tratta della terza azione missilistica compiuta dal paese di Kim Jong-un, nel mese di gennaio, e che continua a far preoccupare i paesi vicini e non solo. La Corea del Nord risponde alle sanzioni di Washington? Continuano i test missilistici in Corea del Nord, nonostante le preoccupazioni e il disappunto manifestato dalla Corea del Sud e dal Giappone, a seguito di altri lanci “sospetti” effettuati all’inizio del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il 15 gennaio ladelha autorizzato ildi duesospetti averso est dall’aeroporto Sunan di Pyongyang, capitale del Paese. Individuati dalla Difesa sudna, si tratta dellaazionestica compiuta dal paese di Kim Jong-un, neldi gennaio, e che continua a far preoccupare i paesi vicini e non solo. Ladelrisponde alle sanzioni di Washington? Continuano i teststici indel, nonostante le preoccupazioni e il disappunto manifestato dalladel Sud e dal Giappone, a seguito di altri lanci “sospetti” effettuati all’inizio del ...

Advertising

La7tv : #ottoemezzo Marco Travaglio attacca Mario Draghi: 'Chiedere ai giornalisti di non fare le domande è roba da Corea d… - fattoquotidiano : Travaglio a La7: “No di Draghi a domande su Quirinale? Roba da Corea del Nord. Avrebbe fatto meglio a non fare la c… - steganiania : neanche in Corea del Nord - lucalfier : RT @AGCsegreteria: COREA DEL NORD. Riecco i treni lanciamissili di Kim #agcnews #coreadelnord #icbm #missili #kimjongun #usa - NicolaTenerelli : RT @RaiNews: Tre missili in nove giorni, è questo il conto delle attività militari in Corea del Nord. Sono solo dei test, ma vengono letti… -