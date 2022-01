Condizionatori Hisense | perché sceglierli

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Chi conosce o comunque ha sentito menzionaresa benissimo che si parla di un‘azienda leader nel settore dei, ma non solovende tantissimi altri prodotti di consumo di elettronica e saprà soprattutto che un’azienda nata in Cina ormai dal 69 e che però a parte la Cina è diffusa un po’ tutto il mondo grazie a le filiali e a dei siti produttivi Questa azienda ha iniziato ad avere un certo successo e più che altro ha iniziato ad essere molto conosciuta in tutto il mondo quando è stato il partner ufficiale di EURO 2016 in Franciaè chiaro che il suo livello di visibilità è cresciuto e nemmeno poco Tra parentesi poi non ci deve nemmeno sorprendere il fatto che parliamo in questo periodo invernale die non solo di ...