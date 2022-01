Chi verrà dopo Sassoli (Di lunedì 17 gennaio 2022) Martedì mattina si voterà il nuovo presidente del Parlamento Europeo: c'è una netta favorita, ma l'accordo per eleggerla non sembra così solido Leggi su ilpost (Di lunedì 17 gennaio 2022) Martedì mattina si voterà il nuovo presidente del Parlamento Europeo: c'è una netta favorita, ma l'accordo per eleggerla non sembra così solido

Advertising

lapoelkann_ : Per chi c’è, per chi ci guarda da lassù, per chi verrà…Forza Juventus Una Storia collettiva - reportrai3 : Claudio Lotito nel 2019 cerca di entrare in Alitalia, sorprendendo tutti con un'offerta da ben 375 milioni di euro… - paola88155724 : RT @michicima: @Soleilandia Il problema è che stiamo lottando contro i mulini a vento perché gli autori hanno già deciso chi portare avanti… - Thelma02559007 : RT @AlessandraOdri: Io non so chi verrà eletto Presidente della Repubblica. Mi auguro comunque che non venga MAI eletto il mortadella, dato… - PRosati1974 : RT @Anna19725: Amarvi singolarmente e come coppia artistica non è peccato e non bisogna essere sempre sotto osservazione e soggetti ad atta… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi verrà E POI ARRIVA MENNY - Proiezione il 17 febbraio al Cinema Anteo di Milano City Life Il 17 febbraio 2022 al cinema Anteo di Milano City Life, verrà proiettato il cortometraggio "E poi arriva Menny" prodotto e interpretato dall'attrice ...al mondo cosa si vive e come si può aiutare chi ...

Nucleare di nuova generazione per la transizione verde: energia del futuro o fumo negli occhi? - L'inchiesta ... come l'energia solare), e chi vede nella potenza del nucleare la soluzione più adatta ad ... Come spiegano dall'azienda, il progetto più ambizioso - che non verrà messo a punto prima di 15 anni - è ...

Chi verrà dopo Sassoli Il Post Il 17 febbraio 2022 al cinema Anteo di Milano City Life,proiettato il cortometraggio "E poi arriva Menny" prodotto e interpretato dall'attrice ...al mondo cosa si vive e come si può aiutare...... come l'energia solare), evede nella potenza del nucleare la soluzione più adatta ad ... Come spiegano dall'azienda, il progetto più ambizioso - che nonmesso a punto prima di 15 anni - è ...