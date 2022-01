Autoironia: chi ce l’ha è intelligente (Di lunedì 17 gennaio 2022) Saper ridere di se stessi e delle situazioni della propria vita aiuta a superare meglio i momenti negativi e a vivere con più ottimismo e felicità. L’Autoironia è un tratto nel carattere di alcune persone che le rende più in grado di proteggere la propria salute mentale, e a stare sostanzialmente meglio rispetto a chi invece si prende troppo sul serio o non sa cogliere sfumature di comicità e ironia nella propria vita. Vediamo meglio di cosa si tratta, quali sono i benefici dell’Autoironia e quale legame ha con l’intelligenza. Cos’è l’Autoironia? Il termine Autoironia è definito come l’”ironizzare su se stessi“, e deriva infatti dall’insieme delle parole auto e ironia. L’ironia è una figura retorica utilizzata nella letteratura, oltre che nella vita, da sempre. L’Autoironia è l’uso dell’ironia ... Leggi su robadadonne (Di lunedì 17 gennaio 2022) Saper ridere di se stessi e delle situazioni della propria vita aiuta a superare meglio i momenti negativi e a vivere con più ottimismo e felicità. L’è un tratto nel carattere di alcune persone che le rende più in grado di proteggere la propria salute mentale, e a stare sostanzialmente meglio rispetto a chi invece si prende troppo sul serio o non sa cogliere sfumature di comicità e ironia nella propria vita. Vediamo meglio di cosa si tratta, quali sono i benefici dell’e quale legame ha con l’intelligenza. Cos’è l’? Il termineè definito come l’”ironizzare su se stessi“, e deriva infatti dall’insieme delle parole auto e ironia. L’ironia è una figura retorica utilizzata nella letteratura, oltre che nella vita, da sempre. L’è l’uso dell’ironia ...

Advertising

FabioLaGrua : RT @CPsrl: @StefanoPutinati Ho frequentemente notato come sense of humor e autoironia siano associate all’intelligenza e permettano di vive… - Umastru1 : RT @CPsrl: @StefanoPutinati Ho frequentemente notato come sense of humor e autoironia siano associate all’intelligenza e permettano di vive… - CPsrl : @StefanoPutinati Ho frequentemente notato come sense of humor e autoironia siano associate all’intelligenza e perme… - MaiolicaM : @Invisibile18 Inoltre sono sempre molto sospettosa di chi tratta l'autoironia come una forma di captatio benevolent… - tutta_pazza : RT @Menefreghista97: Preferisco chi fa autoironia anche sulle cessate che pubblicate voi come hanno fatto manila e sole con le gemelle di s… -