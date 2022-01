Australian Open 2022 | Martina Trevisan al secondo turno battendo agilmente la giapponese Nao Hibino

(Di lunedì 17 gennaio 2022) L’Italia del tennis femminile fa tre su quattro. Dopo le vittorie di Camila Giorgi e Lucia Bronzetti, anchesi aggiunge alla schiera di azzurre al, non facendosi sorprendere dal cambio di avversaria all’ultimo momento elaNaocon il punteggio di 6-2 6-3 in nemmeno 75 minuti di gioco. Nel prossimo match avrà di fronte una tra la numero 8 del tabellone Paula Badosa Gibert ed Alja Tomljanovic. La nipponica, catapultata in campo non molto prima dell’inizio del match, paga il suo essere entrata a freddo e va subito in difficoltà sul suo ervizio.non si lascia pregare e sfrutta immediatamente le chance a sua disposizione: due palle break nel terzo e nel quinto gioco ed è subito 4-1 e ...

Eurosport_IT : ?? La sentenza è stata unanime: Djokovic espulso dall'Australia, niente Australian Open ??????? #EurosportTENNIS |… - Agenzia_Ansa : Sarà l'italiano Salvatore Caruso, 28 anni, di Avola (Siracusa) a giocare al primo turno degli Australian Open al po… - fanpage : Ultim'ora Novak #Djokovic non giocherà gli #AustralianOpen2022 - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Australian Open: Berrettini e Giorgi passano al secondo turno. Fognini e Paolini fuori al primo turno. Impresa di Lucia B… - Affaritaliani : Australian Open, Caruso: ko il sostituto di Djokovic. Berrettini-Fognini... -

Partono col piede giusto agliMatteo Berrettini, Lorenzo Sonego, Camila Giorgi, Lucia Bronzetti e Martina Trevisan, sconfitta invece per Fabio Fognini, Salvatore Caruso e Jasmine Paolini. Sono i primi verdetti che ...ROMA - 'Non lo so, ma sono stanco di parlare questo'. Nadal ha passato il primo turno degli, in tre set su Giron, e non ne può più delle domande su Djokovic espulso con ignominia . 'Una settimana fa, quando ha vinto in prima istanza, ho detto che la giustizia aveva parlato. ...Dopo due settimane di caos legate al caso Djokovic, sono finalmente iniziati gli Australian Open. Il serbo sarà costretto a guardare da casa il primo Slam della stagione, gufando contro Zverev e ...Fabio Fognini è costretto a salutare gli Australian Open già dopo il primo lunedì. A eliminare il taggiasco, che pure non pagherà più di tanto in classifica nonostante avesse raggiunto gli ottavi di f ...