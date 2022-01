Volley, Serie A1 Femminile 2021/2022: Conegliano batte Roma 3-0 e torna sola in vetta (Di domenica 16 gennaio 2022) La Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano batte 3-0 (25-16, 25-21, 25-17) l’Acqua&Sapone Roma Volley Club nella sfida della seconda giornata di ritorno del campionato di Serie A1 Femminile 2021/2022. La formazione di Saja difende di tutto e mette in campo una buona prestazione, ma non basta per avere la meglio sulla corazzata veneta. Le Pantere di Santarelli conquistano così tre punti che valgono il primo posto in solitaria in classifica. Di seguito la cronaca della partita. RIVIVI IL LIVE DELLA PARTITA IL RESOCONTO DELLE ALTRE PARTITE DI GIORNATA CALENDARIO 15^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV FORMULA E REGOLAMENTO Serie A1 Femminile 2021/2022 TUTTI I RISULTATI E LA ... Leggi su sportface (Di domenica 16 gennaio 2022) La Prosecco Doc Imoco3-0 (25-16, 25-21, 25-17) l’Acqua&SaponeClub nella sfida della seconda giornata di ritorno del campionato diA1. La formazione di Saja difende di tutto e mette in campo una buona prestazione, ma non basta per avere la meglio sulla corazzata veneta. Le Pantere di Santarelli conquistano così tre punti che valgono il primo posto in solitaria in classifica. Di seguito la cronaca della partita. RIVIVI IL LIVE DELLA PARTITA IL RESOCONTO DELLE ALTRE PARTITE DI GIORNATA CALENDARIO 15^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV FORMULA E REGOLAMENTOA1TUTTI I RISULTATI E LA ...

