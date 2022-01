Viabilità Roma Regione Lazio del 16-01-2022 ore 12:30 (Di domenica 16 gennaio 2022) Viabilità DEL 16 GENNAIO 2022 ORE 12:20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; CODE PER INCIDENTE SULLA PONTINA TRA IL RACCORDO ANULARE E CASTEL RomaNO IN DIREZIONE POMEZIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO SCORREVOLE SULL’INTERO QUADRANTE CODE PER ITRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA VIADEL MARE TRA DRAGONA E OSTIA ANTICA DIREZIONE OSTIA SI STA IN CODA SULLA CASSIA BIS PER LAVORI IN CORSO TRA VIA DI BACCANELLO E LO SVINCOLO PER FORMELLO IN DIREZIONE Roma; QUALCHE RALLENTAMENTO È SEGNALATO ANCHE SULLA VIA CASSIA NEL TRATTO COMPRESO TRA OLGIATA E LA STORTA E, AVANTI, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA NELLE DUE DIREZIONI; RALLENTAMENTI A TRATTI SULLA CASILINA TRA LA BORGHESIANA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI. E ... Leggi su romadailynews (Di domenica 16 gennaio 2022)DEL 16 GENNAIOORE 12:20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA; CODE PER INCIDENTE SULLA PONTINA TRA IL RACCORDO ANULARE E CASTELNO IN DIREZIONE POMEZIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO SCORREVOLE SULL’INTERO QUADRANTE CODE PER ITRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA VIADEL MARE TRA DRAGONA E OSTIA ANTICA DIREZIONE OSTIA SI STA IN CODA SULLA CASSIA BIS PER LAVORI IN CORSO TRA VIA DI BACCANELLO E LO SVINCOLO PER FORMELLO IN DIREZIONE; QUALCHE RALLENTAMENTO È SEGNALATO ANCHE SULLA VIA CASSIA NEL TRATTO COMPRESO TRA OLGIATA E LA STORTA E, AVANTI, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA NELLE DUE DIREZIONI; RALLENTAMENTI A TRATTI SULLA CASILINA TRA LA BORGHESIANA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI. E ...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Il ponte sullo Stretto di Messina c'è già ed è fatto di carta ...Lavori pubblici Antonio Di Pietro inserisce il ponte "come intervento prioritario sulla viabilità", ... Di elefanti ne morirono centoquaranta e il console fu richiamato con disonore a Roma. Fatti Sicilia,...

Pedemontana, collegamento Vercelli - Novara e tangenziali: gli obiettivi del 2022 ...in stretta collaborazione con l'amico Botta " spiega Tiramani " e contestualmente lavorerò a Roma ... Nei prossimi giorni l'assessore alla Viabilità della Provincia di Vercelli, Camandona, incontrerà ...

