Variante Omicron | Burioni | “Con questo vaccino continuerà a circolare”

"Potevamo pensare di liberarci del virus originale. Con la Variante Omicron e con il vaccino che abbiamo, questo non è più immaginabile. Omicron continuerà a circolare. Ognuno di noi la incontrerà: la scelta è se farlo da vaccinati o da non vaccinati". Il professor Roberto Burioni, nell"aula' di Che tempo che fa, tiene una lezione sulla Variante Omicron, ormai padrona della scena anche in Italia. "Omicron è un nuovo virus, molto diverso dalle varianti precedenti. Con il virus del 2020, un malato infettava 2 persone. Con la Variante Delta, un malato infettava 6 persone. Con la Variante Omicron siamo al livello di uno dei virus più contagiosi sulla ...

