Salto con gli sci, Lindvik vince anche a Zakopane davanti a Geiger e Lanisek. 4° Kobayashi, sempre pettorale giallo (Di domenica 16 gennaio 2022) Marius Lindvik continua a saltare divinamente in questo mese di gennaio e conquista il secondo successo consecutivo nella Coppa del Mondo di Salto con gli sci 2021-2022, dopo il trionfo di otto giorni fa a Bischofshofen, imponendosi anche sul trampolino grande di Zakopane grazie ad una prestazione di livello stellare specialmente nella seconda serie. Il 23enne norvegese, terzo a metà gara con 3.9 punti di ritardo dal leader, ha eseguito alla perfezione il suo secondo Salto facendo la differenza rispetto a tutti i suoi rivali e rifilando almeno dieci punti al resto della concorrenza nella somma delle due manche. Lindvik, alla quinta vittoria della carriera nel circuito maggiore, ha preceduto sul podio odierno il tedesco Karl Geiger (in rimonta da 4° a ... Leggi su oasport (Di domenica 16 gennaio 2022) Mariuscontinua a saltare divinamente in questo mese di gennaio e conquista il secondo successo consecutivo nella Coppa del Mondo dicon gli sci 2021-2022, dopo il trionfo di otto giorni fa a Bischofshofen, imponendosisul trampolino grande digrazie ad una prestazione di livello stellare specialmente nella seconda serie. Il 23enne norvegese, terzo a metà gara con 3.9 punti di ritardo dal leader, ha eseguito alla perfezione il suo secondofacendo la differenza rispetto a tutti i suoi rivali e rifilando almeno dieci punti al resto della concorrenza nella somma delle due m, alla quinta vittoria della carriera nel circuito maggiore, ha preceduto sul podio odierno il tedesco Karl(in rimonta da 4° a ...

Advertising

neveitaliasport : RT @neveitalia: Salto con gli sci: Marius Lindvik fa un capolavoro a Zakopane, vittoria netta e la Coppa del Mondo è riaperta #skijumping #… - neveitalia : Salto con gli sci: Marius Lindvik fa un capolavoro a Zakopane, vittoria netta e la Coppa del Mondo è riaperta… - chierici1950 : @isj135 Ci dev'essere qualcosa per un salto mortale triplo carpiato con avvitamento come il suo. - FabRubronegro : @giovannisalvest @LucaManinetti L’ho vista pure io, ma mi pare prematuro ad oggi dire che le cose siano cambiate ef… - sippedsweetea : cioè privare una persona che ogni giorno si sveglia sull'orlo di una crisi, me, dell'unica cosa che la tiene stabil… -