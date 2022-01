Palazzo Grumelli Pedrocca | un gioiello neoclassico nascosto nel centro di Città Alta

Leggi su bergamonews

(Di domenica 16 gennaio 2022) Bergamo. Individuareall’interno dello skyline di Bergamo non è certamente un’impresa semplice. Nonostante la sua imponenza, la struttura paga la collocazione alle spalle del Monastero di Santa Grata in Columnellis che le impedisce di avere un diretto accesso alle Mura Veneziane. Questo aspetto non ha tuttavia impedito all’edificio di divenire una delle più importanti dimore nobiliari di Bergamo, vivendo un ruolo di primo piano fra la fine del Settecento e l’inizio dell’Ottocento. Lo stabile deve infatti le sue origini al celebre architetto austriaco Leopold Pollack che operò nel capoluogo orobico in concomitanza con il crollo della Repubblica di Venezia e il conseguente passaggio dei territori sotto l’egida dell’Impero Asburgico. Allievo di Giuseppe Piermarini, Pollack diede vita a partire dal 1797 a un ...