Leweling - Castro | sfida tra magie | tra Arminia Bielefeld e Greuther Furth è 2 - 2

(Di domenica 16 gennaio 2022) Nel posticipo della 19ª giornata di Bundesliga,pareggiano per 2 - 2. In gol Baumgartl (autogol), Voglsammer e Promel. Guarda gli highlights del match

Nel posticipo della 19ª giornata di Bundesliga, Arminia Bielefeld e Greuther Furth pareggiano per 2 - 2. In gol Baumgartl (autogol), Voglsammer e Promel. Guarda gli highlights del match... con il gol del pareggio firmato, su assist di Hrgota. Nel secondo tempo Nielsen invece la ribalta, servito da Seguin. La gara però non è finita qui e, a 5 dal termine, Gonzalosegna ...L'Arminia Bielefeld non va oltre il 2-2 in casa contro il fanalino di coda Furth, nel posticipo della 19/a giornata della Bundesliga. Padroni di casa ...