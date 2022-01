La spinosa questione del green pass e della continuità territoriale attraverso lo Stretto di Messina

Leggi su agi

(Di domenica 16 gennaio 2022) AGI - Il sindaco di, Cateno De Luca, è tornato a protestare agli imbarcaderi di Rada San Francesco, a. De Luca protesta contro il divieto per chi non è in possesso del superdi attraversare lodiin quanto non garantirebbe la. "Sono qui per fare una protesta, non mi muoverò fino a quando non ci sarà una risposta dello Stato che deve modificare questa norma ingiusta perché non garantisce la. Mi piazzo qui, non mi muoverò finché non arriverà qualcuno da parte dello Stato o il prefetto a dirmi quale intervento intendono attuare". De Luca che ha aggiunto che sarebbero decine le persone che non possono partire: "Ci sono arrivate - ...