Il ragazzo borghese e ribelle di Etro

(Di domenica 16 gennaio 2022) Keanpresenta la collezione per il prossimo autunno/inverno all'interno dell'università Bocconi, nella gigantesca hall in cui a terra sono segnati con il tipico disegno paisley della maison i percorsi diversi che i modelli calcano durante lo show. Una metafora della vita, a rappresentare il viaggio che ognuno di noi intraprende e inizia a percorrere man mano che si avvicina all'età adulta quando si affaccia alla vita vera. In tasca ci sono i libri, tanti, e tutti con titoli diversi, gli stessi che Keanha scelto come invito alla sfilata, rappresentano il sapere, la voglia di conoscenza, ma allo stesso tempo sono affiancati da una giusta e sana dose di ribellione, che nella vita serve, comunque. «Quando iniziamo il nostro percorso abbiamo una visione del mondo semplificata, poi ce lo complichiamo, e poi torniamo a semplificarcelo più avanti, ...

Advertising

mvolpe80 : @napolista @DiegoDeLucaTwit Un soggetto patetico, che non poteva fare altro che finire a scrivere su una testata pa… - Giangidorsi : Il padre di @DjokerNole che dice 'È molto difficile per una persona giovane che viene da un Paese povero e piccolo,… -

Ultime Notizie dalla rete : ragazzo borghese

Due vigili inerano intervenuti in zona per compiere degli accertamenti su atti di ... Quando ungli ha sfilato dalla testa un berretto di lana, ha esploso un colpo in aria tentando di ...... indagini in corso Argomenti trattati Vigile urbano aggredito a Milano: era ina documentare i vandalismi in zona Navigli Milano violenta: undavanti all'auto e poi il vigile urbano ...(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 gennaio 2022 – La notte di sabato, intorno all’1:45, una pattuglia della Polizia locale in borghese ha subito un’aggressione da parte di un gruppo di persone. La pattug ...Kean Etro sfila alla Bocconi con un plotone di giovani che affrontano l’avventura della vita con un libro in tasca ...