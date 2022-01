GF Vip, Sonia Bruganelli rivela perché non sopporta Nathaly Caldonazzo (Di domenica 16 gennaio 2022) L’antipatia tra Sonia Bruganelli e Nathaly Caldonazzo è stata evidente fin dall’entrata di quest’ultima nella Casa del Grande Fratello Vip 6. Né tanto meno la moglie di Paolo Bonolis ha cercato di negarla, visto che ha candidamente ammesso di non sopportare la show-girl e ballerina romana e in una recente diretta ha anche spiegato i motivi dell’astio che c’è tra loro. Tutto risale a qualche anno fa, quando Sonia aveva lanciato una linea di borse e Nathaly si era presentata all’inaugurazione senza essere stata invitata. Non solo, perché la Caldonazzo aveva anche preteso di avere una borsa in regalo, che la Bruganelli le aveva negato. Da qui l’insofferenza reciproca delle due prime donne, che siamo certe regaleranno ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 16 gennaio 2022) L’antipatia traè stata evidente fin dall’entrata di quest’ultima nella Casa del Grande Fratello Vip 6. Né tanto meno la moglie di Paolo Bonolis ha cercato di negarla, visto che ha candidamente ammesso di nonre la show-girl e ballerina romana e in una recente diretta ha anche spiegato i motivi dell’astio che c’è tra loro. Tutto risale a qualche anno fa, quandoaveva lanciato una linea di borse esi era presentata all’inaugurazione senza essere stata invitata. Non solo,laaveva anche preteso di avere una borsa in regalo, che lale aveva negato. Da qui l’insofferenza reciproca delle due prime donne, che siamo certe regaleranno ...

