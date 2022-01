Fedez e la maxi truffa da centomila euro: sua madre scopre il raggiro (Di domenica 16 gennaio 2022) Fedez sarebbe stato vittima di un raggiro in piena regola, attuato da un ex dipendente della società Doom (Dream of ordinare madness) amministrata dal rapper milanese e da sua madre Annamaria Berrinzaghi. Secondo quanto emerso finora dalle indagini coordinate dal pm Alessandro Gobbis, il tentativo di truffa sarebbe stato portato avanti dopo che Doom, società impegnata nello scouting di giovani artisti e nella promozione dei diritti d’autore di Fedez, aveva chiuso un accordo con un’azienda che si occupa della produzione di materiali scolastici. Vi raccomandiamo... Le parole della madre di Federico Aldovrandi a Fedez Il nuovo video di Fedez, Un giorno in pretura, ha scaturito le ... Leggi su news.robadadonne (Di domenica 16 gennaio 2022)sarebbe stato vittima di unin piena regola, attuato da un ex dipendente della società Doom (Dream of ordinare madness) amministrata dal rapper milanese e da suaAnnamaria Berrinzaghi. Secondo quanto emerso finora dalle indagini coordinate dal pm Alessandro Gobbis, il tentativo disarebbe stato portato avanti dopo che Doom, società impegnata nello scouting di giovani artisti e nella promozione dei diritti d’autore di, aveva chiuso un accordo con un’azienda che si occupa della produzione di materiali scolastici. Vi raccomandiamo... Le parole delladi Federico Aldovrandi aIl nuovo video di, Un giorno in pretura, ha scaturito le ...

