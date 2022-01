**Calcio: Serie A, Sassuolo-Verona 2-4** (Di domenica 16 gennaio 2022) Reggio Emilia, 16 gen. (Adnkronos) - Poker del Verona in trasferta sul campo del Sassuolo. L'Hellas si è imposta 4-2 nell'anticipo dell'ora di pranzo della 22/a giornata della Serie A grazie alle reti al 37' del primo tempo di Caprari e alla tripletta di Barak a segno al 44' della prima frazione e poi al 12' della ripresa su calcio di rigore e al 49'. Non bastano al Sassuolo le reti al 9' del secondo tempo di Scamacca e al 22' st di Defrel. Il Verona di Tudor sale così a 30 punti mentre il Sassuolo resta fermo a 28. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 16 gennaio 2022) Reggio Emilia, 16 gen. (Adnkronos) - Poker delin trasferta sul campo del. L'Hellas si è imposta 4-2 nell'anticipo dell'ora di pranzo della 22/a giornata dellaA grazie alle reti al 37' del primo tempo di Caprari e alla tripletta di Barak a segno al 44' della prima frazione e poi al 12' della ripresa su calcio di rigore e al 49'. Non bastano alle reti al 9' del secondo tempo di Scamacca e al 22' st di Defrel. Ildi Tudor sale così a 30 punti mentre ilresta fermo a 28.

