Bianchi | “La scuola ha riaperto Ci sono molti problemi ma li stiamo affrontando I protocolli si possono migliorare”

"Abbiamo fatto un grande lavoro corale. Ci sono molti problemi e li stiamo affrontando uno alla volta". Lo ha detto il Ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi, ospite da Fabio Fazio alla trasmissione Che tempo che fa su Rai3.

Agenzia_Ansa : Il ministro Bianchi: 'La scuola ha riaperto e non ci sono stati disastri. Ora serve una semplificazione dei certifi… - RaiNews : Covid, Bianchi: 'La scuola ha riaperto e non c'è stato alcun disastro' - repubblica : Il ministro dell'Istruzione Bianchi: 'La scuola ha riaperto e non ci sono stati disastri' - TestiFra : RT @Agenzia_Ansa: Il ministro Bianchi: 'La scuola ha riaperto e non ci sono stati disastri. Ora serve una semplificazione dei certificati p… - LucaGras : RT @EmMicucci: #Covid #Scuola Quanti classi sono in #quarantena? I presidi Anp dicevano 200.000 in 7 gg? #Bianchi: No, è numero sproporzion… -