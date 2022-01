Berlusconi non molla e continua a sognare Quirinale (Di domenica 16 gennaio 2022) Se tutto il centrodestra mi sostiene, i voti poi usciranno… Dopo il vertice a ‘Villa Grande’ di venerdì scorso, nel corso del quale Matteo Salvini e Giorgia Meloni gli hanno chiesto di sciogliere la riserva e candidarsi, Silvio Berlusconi non molla, non si lascia scoraggiare, e continua a sognare il Quirinale, pronto a sfidare anche il ‘fuoco amico’, vero scoglio da superare in quella che lui considera la partita della vita ed è pronto a giocarsela a viso aperto fino in fondo. Il Cav, apprende l’Adnkronos, è convinto che alla quarta votazione possa spuntarla ma deve poter contare sul voto compatto innanzitutto dei suoi alleati (sulla carta sono 450 i grandi elettori della coalizione). L’ex premier sa benissimo che se vengono meno Matteo Salvini, Giorgia Meloni e ‘Coraggio Italia’, la cosiddetta ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 16 gennaio 2022) Se tutto il centrodestra mi sostiene, i voti poi usciranno… Dopo il vertice a ‘Villa Grande’ di venerdì scorso, nel corso del quale Matteo Salvini e Giorgia Meloni gli hanno chiesto di sciogliere la riserva e candidarsi, Silvionon, non si lascia scoraggiare, eil, pronto a sfidare anche il ‘fuoco amico’, vero scoglio da superare in quella che lui considera la partita della vita ed è pronto a giocarsela a viso aperto fino in fondo. Il Cav, apprende l’Adnkronos, è convinto che alla quarta votazione possa spuntarla ma deve poter contare sul voto compatto innanzitutto dei suoi alleati (sulla carta sono 450 i grandi elettori della coalizione). L’ex premier sa benissimo che se vengono meno Matteo Salvini, Giorgia Meloni e ‘Coraggio Italia’, la cosiddetta ...

Advertising

AzzolinaLucia : Scusate ma non ce la faccio, non riesco proprio a immaginare gli uffici pubblici di questo Paese con la foto di Sil… - sbonaccini : Penso che la candidatura di Berlusconi alla Presidenza della Repubblica sia un segnale di debolezza della destra it… - GiuseppeConteIT : Silvio Berlusconi alla Presidenza della Repubblica è per noi un’opzione irricevibile e improponibile. Il centrodest… - ziaale3 : RT @FuryBionda: Il problema non è Berlusconi, il problema è chi stanno pensando di mettere realmente mentre tutti scleriamo per Berlusconi. - bridgerobe : @g_crosetto @GuidoCrosetto Quindi un giornale non può dedicare uno speciale su Berlusconi? E tu saresti quello dell… -