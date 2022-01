AEW: Ex campione di Impact impegnato nei tapings di Dark (Di domenica 16 gennaio 2022) Nella serata di ieri, la All Elite Wrestling ha messo in scena dei nuovi tapings di AEW Dark agli Universal Studios di Orlando. Tra gli atleti impegnati si è visto Rohit Raju, già noto per essere stato campione X Division ad Impact Wrestling. Il wrestler, che ha concluso la propria esperienza con la compagnia canadese ad inizio mese, ha combattuto un match con Shawn Dean. Un tweet dimostra la presenza di Raju Rohit Raju appeared on #AEWDark tapings tonight! pic.twitter.com/LniUUTQIkj— OfficerCB (@OfficerCB) January 16, 2022 Leggi su zonawrestling (Di domenica 16 gennaio 2022) Nella serata di ieri, la All Elite Wrestling ha messo in scena dei nuovidi AEWagli Universal Studios di Orlando. Tra gli atleti impegnati si è visto Rohit Raju, già noto per essere statoX Division adWrestling. Il wrestler, che ha concluso la propria esperienza con la compagnia canadese ad inizio mese, ha combattuto un match con Shawn Dean. Un tweet dimostra la presenza di Raju Rohit Raju appeared on #AEWtonight! pic.twitter.com/LniUUTQIkj— OfficerCB (@OfficerCB) January 16, 2022

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE AEW: Ex campione di Impact impegnato nei tapings di Dark - - infoitcultura : AEW: Ricky Starks è ancora il campione FTW, sconfitto Matt Sydal in una contesa molto equilibrata - Zona_Wrestling : #WWE AEW: Ricky Starks è ancora il campione FTW, sconfitto Matt Sydal in una contesa molto equilibrata -… -