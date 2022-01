Ultime Notizie Roma del 15-01-2022 ore 14:10 (Di sabato 15 gennaio 2022) Romadailynews radiogiornale ancora un buon pomeriggio Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio l’eruzione di un vulcano sottomarino al largo di Tonga ha provocato uno tsunami con onde alte circa 1,2 metri per il quale è stato emesso un allarme in diversi paesi del Sud del Pacifico le onde sono state osservate nella capitale di Tonga nella capitale della Samoa la Polizia di Stato di Palermo arrestato un’infermiera autrice destinataria di vaccinazioni poliziotti della Digos hanno inseguito su della locale procura della Repubblica un’ordinanza applicativa della misura degli arresti domiciliari emessa dal GIP di Palermo nei confronti di un’infermiera della vaccinale fiera del Mediterraneo che si sarebbe resa responsabile di falso ideologico e peculato Novak Djokovic e di nuovo in stato di fermo in attesa che il tribunale deciderà tra ... Leggi su romadailynews (Di sabato 15 gennaio 2022)dailynews radiogiornale ancora un buon pomeriggio Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio l’eruzione di un vulcano sottomarino al largo di Tonga ha provocato uno tsunami con onde alte circa 1,2 metri per il quale è stato emesso un allarme in diversi paesi del Sud del Pacifico le onde sono state osservate nella capitale di Tonga nella capitale della Samoa la Polizia di Stato di Palermo arrestato un’infermiera autrice destinataria di vaccinazioni poliziotti della Digos hanno inseguito su della locale procura della Repubblica un’ordinanza applicativa della misura degli arresti domiciliari emessa dal GIP di Palermo nei confronti di un’infermiera della vaccinale fiera del Mediterraneo che si sarebbe resa responsabile di falso ideologico e peculato Novak Djokovic e di nuovo in stato di fermo in attesa che il tribunale deciderà tra ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Covid, sono 196.224 i nuovi contagi e 313 i morti nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della S… - Agenzia_Ansa : Il premier Draghi terrà lunedì una conferenza stampa, che servirà per illustrare il pacchetto di misure messe in ca… - Corriere : L’allarme del Gimbe: «A questo ritmo la prossima settimana in Italia avremo 3 milioni di positivi» - RaffaeleAngel10 : RT @Mereditella: Date le ultime notizie, non sarebbe il caso di chiudere la campagna vaccinale e aprire quella di richiamo in officina per… - cremaonline : #Crema: messa, visita e pranzo, domenica l'incontro in basilica Clicca per la notizia completa… -