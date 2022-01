“So tutto, Alex me l’ha detto”. Delia Duran entra al GF Vip come un uragano ed è rissa con Soleil Sorge (Di sabato 15 gennaio 2022) Al GF Vip 6 due gruppetti, uno più agguerrito dell’altro, che continuano a lanciarsi frecciatine e l’ingresso di Delia Duran ha creato nuove tensioni. La modella e moglie di Alex Belli, ex concorrente che nella casa ha avuto un’amicizia speciale con Soleil Sorge, è entrata puntando il dito contro l’influencer. “Penso tu sia falsa e incoerente. Sono venuta qui per parlare con te e capire molte cose che sono accadute. Dici una cosa e poi ti contraddici da sola e adesso voglio comprendere. Il vostro rapporto è stato profondo e limpido? Anche sotto le coperte eravate puri? Sicura che anche lì eravate limpidi?”, ha detto Delia Duran. “Sapevi che era un uomo sposato, non dovevi permetterti di andare oltre”. Immediata la ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 15 gennaio 2022) Al GF Vip 6 due gruppetti, uno più agguerrito dell’altro, che continuano a lanciarsi frecciatine e l’ingresso diha creato nuove tensioni. La modella e moglie diBelli, ex concorrente che nella casa ha avuto un’amicizia speciale con, èta puntando il dito contro l’influencer. “Penso tu sia falsa e incoerente. Sono venuta qui per parlare con te e capire molte cose che sono accadute. Dici una cosa e poi ti contraddici da sola e adesso voglio comprendere. Il vostro rapporto è stato profondo e limpido? Anche sotto le coperte eravate puri? Sicura che anche lì eravate limpidi?”, ha. “Sapevi che era un uomo sposato, non dovevi permetterti di andare oltre”. Immediata la ...

Advertising

MattiaTina : Esatto, con tutto il rispetto per questa ragazza che secondo me si é innamorata veramente di Alex... #GFvip - kanda_samar : @GrandeFratello Parla con lei????? Alex deciditi una volta per tutte, basta non se ne può più di sentire questa De… - elena_ele6 : RT @mrsincoerenza: “Se viene Alex mi fa piacere,a dire quanto mi vuole bene..ma mica a lei, a me! Che me ne frega di lei? Voglio vedere Ale… - JJBell90 : @simone_volponi È tutto pianificato. Alex ha detto l'altro giorno in un'intervista che Delia entrerà in casa e legh… - paolozichi : @annacasu7 Ma ancora non avete capito che Soleil é nel teatrino insieme ad Alex e Delia???. Voi credete proprio a tu… -