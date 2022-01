Sinead O’Connor tra vuoto e senso di colpa: “Sono persa senza mio figlio” (Di sabato 15 gennaio 2022) Si può davvero superare la perdita di un figlio? Sinead O’Connor, celebre cantante irlandese, ha vissuto sulla propria pelle questa terribile tragedia, qualcosa che nessuna madre dovrebbe mai provare. Madre ma anche donna, con le proprie fragilità e quelle mille domande che inevitabilmente risuonano nella testa e nel cuore: avrei potuto fare qualcosa per evitarlo? E poi il crollo definitivo, il senso di colpa e quel vuoto che non potrà mai essere colmato. Sinead O’Connor ricoverata in ospedale “Il mio bellissimo figlio, Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor, vera luce della mia vita, ha deciso di porre fine alla sua lotta terrena e adesso è con Dio. Possa riposare in pace e nessuno seguire il suo esempio. Il mio bambino. Ti ... Leggi su dilei (Di sabato 15 gennaio 2022) Si può davvero superare la perdita di un, celebre cantante irlandese, ha vissuto sulla propria pelle questa terribile tragedia, qualcosa che nessuna madre dovrebbe mai provare. Madre ma anche donna, con le proprie fragilità e quelle mille domande che inevitabilmente risuonano nella testa e nel cuore: avrei potuto fare qualcosa per evitarlo? E poi il crollo definitivo, ildie quelche non potrà mai essere colmato.ricoverata in ospedale “Il mio bellissimo, Nevi’im Nesta Ali Shane, vera luce della mia vita, ha deciso di porre fine alla sua lotta terrena e adesso è con Dio. Possa riposare in pace e nessuno seguire il suo esempio. Il mio bambino. Ti ...

