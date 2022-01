Roma, una donna di 37 anni salvata dal bracciale anti - stalker: le segnala la presenza del suo ex e lei lo fa arrestare (Di sabato 15 gennaio 2022) Il suo ex convivente , dal quale si era allontanata dopo le violenze subite, l'aspettava all'uscita dal lavoro . Ma lei se n'è accorta e, grazie al braccialetto anti - stalker che porta sempre con sè, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 15 gennaio 2022) Il suo ex convivente , dal quale si era allontanata dopo le violenze subite, l'aspettava all'uscita dal lavoro . Ma lei se n'è accorta e, grazie alttoche porta sempre con sè, ...

Advertising

TeresaBellanova : Tanti parlano dei giovani, noi lo abbiamo candidato un giovane. Capace, competente e appassionato. Per le elezioni… - ItaliaViva : Domenica 16 gennaio alle suppletive del collegio Roma I vota @valerio_casini. Una nuova classe dirigente per un pro… - gualtierieurope : Domenica alle elezioni #suppletive per il Collegio Roma 1 tutti a votare per @ceciliadelia! Una donna, forte, capac… - bogdanadamkowsk : RT @matteosalvinimi: Prosegue la saga dei cinghiali in centro a Roma, in questo episodio si trovano al Pronto Soccorso del Gemelli. Una bar… - LauraClaraCianc : @mircoDmirco Ben tornato Don Mirco e Buon Anno. Lo scorso anno scrissi al Vescovo di Roma di portare l' ostensorio… -