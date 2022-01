RISULTATI | GCW Most Notorious 14 01 2022 Difeso Titolo ECW

(Di domenica 16 gennaio 2022) Idello Show andato in scena Venerdì a Detroit, Michigan: GCWVenerdì 14 Gennaio – Detroit, Michigan (USA) Seven Way Scramble Match – Gringo Loco batte Alex Zayne, Dante Leon, Jimmy Lloyd, JJ Garrett, Nate Webb e Ninja Mack (6:12) – Jordan Oliver batte Leon Ruff (11:32) – Alex Shelley batte Jimmy Jacobs (11:27) ECW World Television Title Match – Matt Cardona batte Rhino (c) (10:48) e diventa Nuovo Campione!!! – Tony Deppen batte Dark Sheik (9:25) – Atticus Cogar batte Matthew Justice (18:14) Tag Team Match – BUSSY (Allie Katch & Effy) battono 2 Cold Scorpio & Ricky Morton (14:56) GCW Ultraviolent Title Match – Alex Colon (c) batte Hoodfoot (16:18) e mantiene il

Advertising

TSOWrestling : Ecco cosa è successo durante #GCWNotorious #TSOW // #TSOS - TSOWrestling : Ecco cosa è successo durante #LAFights2 #TSOW // #TSOS -

Ultime Notizie dalla rete : RISULTATI GCW

The Shield Of Wrestling

... i licenziamenti WWE e molto altro In Ringside Episodio 3 commenteremo insieme idi AEW " ... In più Jon Moxley e la, la indy in più rapida ascesa degli ultimi mesi. L'appuntamento con ...... che sta facendo parlare di sé per alcuniassolutamente imprevedibili e per alcuni ...di avvicinamento a Bound for Glory 2021 e daremo uno sguardo anche alla situazione delle indies con laMatt Cardona si porta a casa la cintura storica dell'Extreme Championship Wrestling dopo aver sconfitto Rhino a Most Notorious!Most Notorious 2022 Risultati - GCW: Ecco cosa è successo durante l'ultimo evento targato Game Changer Wrestling ...