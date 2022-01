Osimhen titolare contro il Bologna? Spunta la decisione di Spalletti (Di sabato 15 gennaio 2022) Il Napoli ritroverà di qui a breve Victor Osimhen, reduce da un lungo stop tra l’operazione al volto e la positività al Covid-19. Nella serata di giovedì era presente, in borghese, sugli spalti del Diego Armando Maradona, e il nigeriano spera di poter rientrare quanto prima in campo. L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport fa un punto della situazione sulle sue condizioni, lasciando trapelare quella che è la volontà degli azzurri nella gestione del suo ritorno in campo. ROME, ITALY – OCTOBER 24: Victor Osimhen of SSC Napoli attempts to control the ball during the Serie A match between AS Roma and SSC Napoli at Stadio Olimpico on October 24, 2021 in Rome, Italy. (Photo by Paolo Bruno/Getty Images)Il calciatore, così come annunciato dallo stesso Luciano Spalletti, sarà molto probabilmente convocato per la ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 15 gennaio 2022) Il Napoli ritroverà di qui a breve Victor, reduce da un lungo stop tra l’operazione al volto e la positività al Covid-19. Nella serata di giovedì era presente, in borghese, sugli spalti del Diego Armando Maradona, e il nigeriano spera di poter rientrare quanto prima in campo. L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport fa un punto della situazione sulle sue condizioni, lasciando trapelare quella che è la volontà degli azzurri nella gestione del suo ritorno in campo. ROME, ITALY – OCTOBER 24: Victorof SSC Napoli attempts tol the ball during the Serie A match between AS Roma and SSC Napoli at Stadio Olimpico on October 24, 2021 in Rome, Italy. (Photo by Paolo Bruno/Getty Images)Il calciatore, così come annunciato dallo stesso Luciano, sarà molto probabilmente convocato per la ...

