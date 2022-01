Napoli, ladro sbadato ruba un’auto e dimentica i documenti: torna indietro e viene arrestato (Di sabato 15 gennaio 2022) Un furto andato male per colpa di una distrazione. A Napoli, un ladro di 26enne si accorge in ritardo di aver perso i documenti mentre rubava un’auto, temendo di essere identificato torna indietro ma viene arrestato dai Carabinieri. I fatti in L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 15 gennaio 2022) Un furto andato male per colpa di una distrazione. A, undi 26enne si accorge in ritardo di aver perso imentreva, temendo di essere identificatomadai Carabinieri. I fatti in L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

