Nadal ammette | È stata dura riprendersi dal Covid

(Di sabato 15 gennaio 2022) Rafasi dice felice di poter disputare l'Australian Open e spera in una stagione senza infortuni

Ultime Notizie dalla rete : Nadal ammette

Rafasi dice felice di poter disputare l'Australian Open e spera in una stagione senza infortuniLeggi anche Djokovic si difende madi aver violato la quarantena Covid: l'autogol del ... Tornando alle reazioni dei colleghi di Nole, vanno segnalate in particolare quelle di Rafa, come ...Stasera alle 23.30 si discuterà, davanti a 3 giudici, il ricorso contro l’annullamento del visto, intanto Djokovic è tornato al Park hotel. E i colleghi Tsitsipas e Muguruza: "Tutti conoscevano le reg ...Mentre la partecipazione di Djokovic resta ancora a rischio, è stato nel frattempo sorteggiato il tabellone maschile del primo slam dell'anno. Il serbo occupa regolarmente la posizione ...