Milinkovic inventa, Immobile e Lazzari segnano. Troppa Lazio per mezza Salernitana (Di sabato 15 gennaio 2022) Tutto facile per la Lazio contro una Salernitana falcidiata dal Covid e largamente incompleta. La partita si è decisa già nei primi dieci minuti e il grande protagonista è stato Immobile, autore di ... Leggi su gazzetta (Di sabato 15 gennaio 2022) Tutto facile per lacontro unafalcidiata dal Covid e largamente incompleta. La partita si è decisa già nei primi dieci minuti e il grande protagonista è stato, autore di ...

Advertising

sportli26181512 : Milinkovic inventa, Immobile e Lazzari segnano. Troppa Lazio per mezza Salernitana: Milinkovic inventa, Immobile e… - andrewsword2 : RT @Gazzetta_it: Milinkovic inventa, Immobile e Lazzari segnano. Troppa Lazio per mezza Salernitana #SalernitanaLazio - Gazzetta_it : Milinkovic inventa, Immobile e Lazzari segnano. Troppa Lazio per mezza Salernitana #SalernitanaLazio -