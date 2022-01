LIVE Virtus Bologna-Treviso 66-40, Serie A basket 2022 in DIRETTA: +24 in favore degli uomini di Scariolo prima dell’ultimo quarto (Di sabato 15 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 74-48 3/3 per il 3 della Segafredo. Fallo di Jurkatamm che manda in lunetta Belinelli con tre liberi. 71-48 TRIPLA di Akele. 71-45 Assist di Belinelli per la schiacciata di Jaiteh. 7’10” da giocare prima della sirena definitiva. 69-45 Penetrazione di Belinelli che manda a bersaglio un tiro da sotto. 67-45 Akele realizza dopo aver catturato un rimbalzo offensivo. 67-43 1/2 Belinelli. Fallo di Akele che manda in lunetta Belinelli. 66-43 TRIPLA di Imbrò. INIZIA IL quarto E ULTIMO quarto! FINISCE IL TERZO quarto! 66-40 1/2 Mannion. Fallo di Jurkatamm che manda in lunetta Mannion. 65-40 2/2 Bortolani. Fallo di Cordinier sul tentativo di schiacciata di Bortolani in campo aperto, liberi per l’ex Brescia. 65-38 1/2 Mannion. Fallo giudicato antisportivo ... Leggi su oasport (Di sabato 15 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA74-48 3/3 per il 3 della Segafredo. Fallo di Jurkatamm che manda in lunetta Belinelli con tre liberi. 71-48 TRIPLA di Akele. 71-45 Assist di Belinelli per la schiacciata di Jaiteh. 7’10” da giocaredella sirena definitiva. 69-45 Penetrazione di Belinelli che manda a bersaglio un tiro da sotto. 67-45 Akele realizza dopo aver catturato un rimbalzo offensivo. 67-43 1/2 Belinelli. Fallo di Akele che manda in lunetta Belinelli. 66-43 TRIPLA di Imbrò. INIZIA ILE ULTIMO! FINISCE IL TERZO! 66-40 1/2 Mannion. Fallo di Jurkatamm che manda in lunetta Mannion. 65-40 2/2 Bortolani. Fallo di Cordinier sul tentativo di schiacciata di Bortolani in campo aperto, liberi per l’ex Brescia. 65-38 1/2 Mannion. Fallo giudicato antisportivo ...

