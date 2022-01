Le tre cagnoline di Lino Banfi e i gatti “Re di Roma” in tv

Leggi su lopinionista

(Di sabato 15 gennaio 2022) Saranno tra i protagonisti della nuova puntata di “Dalla parte degli animali” in onda domenica 16 gennaio alle 10:50 su Rete4 LeGilda, Bettina e Marta sono la delizia in casa die “nonno Libero” ci scherza da par suo: “Io sono il bulldog, loro le padroncine!”. Dalla Puglia a, per conoscere la più antica colonia felina della capitale tra le rovine dei templi in largo di torre Argentina. E di nuovo nel Cras Stella del Nord, dove la piccola Stella ci spiegherà che cos’è accaduto al cervo Battista. Sono soltanto alcune delle bellissime storie scelte per voi nella prossima puntata di “Dalla parte degli animali”, la trasmissione ideata e condotta dall’on. Michela Vittoria Brambilla, in onda su Rete4 alle 10 e 50, in replica la domenica alle 15.20 su La5 e il lunedì alle 15,30 sempre su Rete4: ...